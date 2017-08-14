Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…

Türkiye'nin sert tepkisine neden olan Irak'ta yapılacak referandumu için yeni adım atıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy çokluğuyla onayladı.

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu sözcüsü Sirvan Zirar, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Komisyonumuz, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının referandumun 25 Eylül'de yapılması talebini oy çokluğuyla kabul etti." dedi. Irak dışında yaşayıp, referanduma katılmak isteyen vatandaşların durumuna dair Zirar, "Doldurulacak bir form ile vatandaşlar elektronik sistem üzerinden referanduma katılabilecek." diye konuştu. Zirar, IKBY başkanlık ve milletvekili seçimleri için alınan karara da değinerek, 1 Kasım'da hem başkanlık hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını ifade etti IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, referandumun 25 Eylül'de yapılması önerisini seçim komisyonuna sunmuştu.

ÜÇ DİLLİ PUSULA BASTIRILDI

Irak'taki Bölgesel Kürt Yönötemi 3 dilli pusula bastırdı. Erbil merkmezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'nin haberine göre de Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim pusulası hazırlandı.

Arapça, Kürtçe ve Türkmenler için Türkçe dillerinin kulanıldığı oy pusulasında, "Kürdistan bölgesel Yönetimi ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan bir bağımsız Kürdistan devletinin kurulmasını istiyor musunuz?" deniliyor. Pusulanın altında merkezi Irak hükümütenin bayrağının bulunduğu bölgeye, 'Hayır', Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının bulunduğu bölgeye de 'Evet' işareti konuldu.