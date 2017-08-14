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Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim  ve Referandum Komisyonu, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy  çokluğuyla onayladı.Referandumun için Kürtçe, Arapça ve Türkmenler için Türkçe dilinin kullanıldığı oy pusulası hazırlandı. Kerkük'ün de içinde bulunduğu ve tartışmalı bölge olarak adlandırılan bölgelerinde referandumu kapsadığı belirtildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:13
Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…

Türkiye'nin sert tepkisine neden olan Irak'ta yapılacak referandumu için yeni adım atıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim  ve Referandum Komisyonu, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy  çokluğuyla onayladı. 

  Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu sözcüsü Sirvan Zirar,  Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Komisyonumuz, Kürdistan Bölgesi  Başkanlığının referandumun 25 Eylül'de yapılması talebini oy çokluğuyla kabul  etti." dedi.  Irak dışında yaşayıp, referanduma katılmak isteyen vatandaşların  durumuna dair Zirar, "Doldurulacak bir form ile vatandaşlar elektronik sistem  üzerinden referanduma katılabilecek." diye konuştu.  Zirar, IKBY başkanlık ve milletvekili seçimleri için alınan karara da  değinerek, 1 Kasım'da hem başkanlık hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını  ifade etti  IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi parti temsilcileriyle  bir araya geldiği toplantıda, referandumun 25 Eylül'de yapılması önerisini seçim  komisyonuna sunmuştu.

ÜÇ DİLLİ PUSULA BASTIRILDI 

Irak'taki Bölgesel Kürt Yönötemi 3 dilli pusula bastırdı. Erbil merkmezli uydudan yayın yapan Rudaw TV'nin haberine göre de  Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim pusulası hazırlandı.

Arapça, Kürtçe ve Türkmenler için Türkçe dillerinin kulanıldığı oy pusulasında, "Kürdistan bölgesel Yönetimi ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan bir bağımsız Kürdistan devletinin kurulmasını istiyor musunuz?" deniliyor. Pusulanın altında merkezi Irak hükümütenin bayrağının bulunduğu bölgeye, 'Hayır', Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının bulunduğu bölgeye de 'Evet' işareti konuldu. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:13
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