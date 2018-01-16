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Flaş gelişme!Yeni transfer Türkiye'ye geldi

Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı Raphael Holzhauser Türkiye’ye geldi

16 Ocak 2018 Salı 12:44
Flaş gelişme!Yeni transfer Türkiye'ye geldi

Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1,93’lük orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser sözleşme imzalamak için bugün Türkiye’ye geldi. Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi, Medipol Başakşehir Kulübü’nün de almak için uğraştığı Avusturyalı oyuncuyu Türkiye’ye getirdi.

Anlaşmaya varılan futbolcuyla son detaylar konuşulduktan sonra sözleşme yapılacağı öğrenilirken, başarılı oyuncunun daha sonra takımın Antalya’da devam eden çalışmalarına dahil olacağı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde 10 maça çıktı

Sol ayağını oldukça etkili kullanan Raphael Holzhauser, uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, Austria Wien takımında forma giyiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kaydetti.

Kariyerinde Almanya Bundesliga'dan Stuttgart ve Augsburg gibi takımlar da bulunan Raphael Holzhauser’i Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de kadrosuna katmak istemişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:44
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Raphael Holzhauser
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