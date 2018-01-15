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Flaş gelişme!Golcü futbolcu ile anlaşma sağlandı yarın imzayı...

Kayserispor Dinamo Kiev'in ve Ukrayna Milli Takımı'nın 28 yaşındaki golcüsü Artem Kravets'i renklerine bağladı

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:11
Flaş gelişme!Golcü futbolcu ile anlaşma sağlandı yarın imzayı...

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sözleşmenin yarın Antalya'da yapılan kampta imzalanacağını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ilk yarının bitiminden sonra Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Rusya'ya giderek Dinamo Kiev'in golcü oyuncusu Artem Kravets ile ön görüşme yaptı. Daha önce adı Beşiktaş, Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor ile anılan Artem Kravets, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelerek kulüp başkanı Erol Bedir ile Antalya'ya geçti. Antalya'da saat 22.00 sıralarında sonuçlanan görüşme sonrasında anlaşmaya varıldı. Kayserispor böylece Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Nikola Stojiljkovic'ten sonra 4'üncü forvet oyuncusuna kavuştu. Artem Kravets'in transferinde sarı-kırmızılı takımda top koşturan Oleksandr Kuçer'in önerisi ve Sumudica'nın ısrarı sonuç verdi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:11
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