Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest kaldı

Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan tüm oyuncuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.

Oyuncuların alacakları 4 aya kadar ulaştı. Sezon boyunca sadece 2 maaş alabilen sarı kırmızılı oyuncular kulübe ihtar yolladılar. Dün ödeme sözü veren yönetim oyunculara herhangi bir ödeme yapmayınca tüm basketbolcuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.

Ödeme yapılmaması halinde oyuncular, maçlara çıkmak istemediklerini bildirdiler. Bu durumda Galatasaray'ın hükmen yenilgiler alması söz konusu olacak.

Kaynak:Basket Dergisi