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Flaş gelişme! Tecrübeli teknik adam istifa etti...

TFF 2.Lig takımlarından Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan istifa ettiğini duyurdu.

15 Şubat 2018 Perşembe 02:24
Flaş gelişme! Tecrübeli teknik adam istifa etti...

TFF 2.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan, görevi bıraktığını açıkladı.

İşte Ali Tandoğan'ın açıklamaları:

Akşam saatlerinde ekibim ile aldığımız karar doğrultusunda ayrılma kararı almış bulunmaktayız.Şanlıurfa halkına,yöneticilerimize,oyuncularıma ve çalışanlara çok teşekkür ederim.hakkınızı helal edin.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 02:24
  1. Ali Tandoğan
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