Flaş gelişme! Tecrübeli teknik adam istifa etti...

TFF 2.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan, görevi bıraktığını açıkladı.



İşte Ali Tandoğan'ın açıklamaları:



Akşam saatlerinde ekibim ile aldığımız karar doğrultusunda ayrılma kararı almış bulunmaktayız.Şanlıurfa halkına,yöneticilerimize,oyuncularıma ve çalışanlara çok teşekkür ederim.hakkınızı helal edin.