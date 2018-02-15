Flaş gelişme! Tecrübeli teknik adam istifa etti...
TFF 2.Lig takımlarından Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan istifa ettiğini duyurdu.15 Şubat 2018 Perşembe 02:24
TFF 2.Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan, görevi bıraktığını açıkladı.
İşte Ali Tandoğan'ın açıklamaları:
Akşam saatlerinde ekibim ile aldığımız karar doğrultusunda ayrılma kararı almış bulunmaktayız.Şanlıurfa halkına,yöneticilerimize,oyuncularıma ve çalışanlara çok teşekkür ederim.hakkınızı helal edin.
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