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Flaş gelişme! Süper Lig devi Amatör şubelerini 2 yıl dondurma kararı aldı

Beşiktaş sezon sonunda erkek basketbol ve jimnastik şubesi dışındaki tüm amatörleri ikişer yıl donduracak.

12 Ocak 2018 Cuma 11:52
Flaş gelişme! Süper Lig devi Amatör şubelerini 2 yıl dondurma kararı aldı

Başkan Fikret Orman, Antalya’da yaptığı konuşmada amatör şubeleri kapatma kararı alma konusundaki planlarından söz etmişti. Orman’ın bahsettiği taslak, sezon sonunda uygulamaya konulacak. Peki, bu pakette öngörülenler neler. Kurdaki yükseliş, amatör şubelerde yapılan anlaşmalar nedeniyle bütçede ciddi bir yük oluşturdu. Amatör şubeleri finanse edecek sponsorluk anlaşmaları şart hale geldi. Eğer bu olmazsa şubeleri bir veya ikişer yıl dondurma kararı alındı ve ekonomik olarak toparlanma hedeflendi. 

BAŞARI KURTARABİLİR 

Sponsor gelirleriyle finanse edilen Beşiktaş Erkek Basketbol şubesinin dondurulması düşünülmüyor. Jimnastik şubesi de kulübün isminde bir karşılığı bulunduğu için yaşatılacak. Son yıllara damga vuran hentbol şubesinin durumu ise net değil. 1 yıl dondurma çıkabilir. Ancak tartışılıyor. Diğerlerinin ise ikişer yıl dondurulma ihtimali çok güçlü.

Kaynak:Akşam

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:52
  1. Beşiktaş
  2. amatörleri dondurma kararı
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