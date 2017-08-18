Balıkesir'de saldırı hazırlığı yapan FETÖ'cüler yakalandı

Balıkesir polisinin yaptığı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüler kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada askeri kıyafet, malzemeler, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguya alınırken, operasyon geniş çaplı olarak devam ediyor.