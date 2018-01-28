Flaş gelişme! Sahaya çıkmama kararı...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19 . hafta maçında bugün deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, sahaya çıkmama kararı aldı.



İl Güvenlik Kurulu'nun rakip taraftarın Sivas'a getirilmemesi kararını protesto eden Amed Sportif Faaliyetler, bugün saat 13.00'te başlayacak maça çıkmayacak.



Konuk takımın şehirden ayrılacağı öğrenildi.