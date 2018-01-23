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Flaş Gelişme! Robinho İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü yıldız Robinho İstanbul'a geldi.

23 Ocak 2018 Salı 02:06
Flaş Gelişme! Robinho İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul’a geldi. İstanbul'a ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.


Bu geceyi İstanbul’da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas’a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı’nda imza töreni gerçekleştirilecek.

Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da ülkesinin takımına, Çin ekibi Evergrande'den transfer olmuştu. Robinho, 2 sezon geçirdiği Mineiro'da geçen sezon 37 maça çıkmış 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı. 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 02:06
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