Flaş Gelişme! Robinho İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho İstanbul’a geldi. İstanbul'a ailesi ile birlikte ülkesinden gelen Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.



Bu geceyi İstanbul’da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas’a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı’nda imza töreni gerçekleştirilecek.



Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da ülkesinin takımına, Çin ekibi Evergrande'den transfer olmuştu. Robinho, 2 sezon geçirdiği Mineiro'da geçen sezon 37 maça çıkmış 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı.