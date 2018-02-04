Flaş gelişme! O teknik adamla yollar resmen ayrıldı!
La Liga'da Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'da teknik direktör Cristobal Parralo ile yollar ayrıldı.04 Şubat 2018 Pazar 14:17
Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtilirken, 50 yaşındaki Parralo'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Emre Çolak ile sorun yaşamıştı
Cristobal Parralo, Emre Çolak ile antrenmanda sorun yaşamış ve oyuncu antrenmandan kovmuştu.
La Liga'da 22 maça çıkan Deportivo, 20 takımlı ligde 18. sırada yer alıyor.
Kaynak:Ajansspor
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