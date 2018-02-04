Flaş gelişme! O teknik adamla yollar resmen ayrıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtilirken, 50 yaşındaki Parralo'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Emre Çolak ile sorun yaşamıştı

Cristobal Parralo, Emre Çolak ile antrenmanda sorun yaşamış ve oyuncu antrenmandan kovmuştu.

La Liga'da 22 maça çıkan Deportivo, 20 takımlı ligde 18. sırada yer alıyor.

Kaynak:Ajansspor