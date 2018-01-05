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Kuzey Kore, Güney Kore'nin görüşme teklifini kabul etti

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin 9 Ocak tarihli yaptığı görüşme teklifini kabul ettiği bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 08:20
Kuzey Kore, Güney Kore'nin görüşme teklifini kabul etti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine söz konusu görüşme teklifini  kabul ettiğini bildirdiğini açıkladı.

9 Ocak'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin  nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin  oluşturacağını kaydeden Sözcü Baek, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek  2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da söz konusu görüşmede ele  alınacağını dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl  konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na  heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık  olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben söz konusu  olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve  bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın  yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını  da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:20
  1. Güney Kore
  2. Baek Tae-hyun
  3. Pyongyang
  4. Seul
  5. kuzey kore
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