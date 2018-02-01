Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldız ismi Malaga'ya transfer oldu

Sarı kırmızılı kulübün geçen sezon devre arasında transfer ettiği Ahmet Çalık'ın, İspanya'nın Malaga takımına kiralandığı belirtildi.

Galatasaray'ı takip eden Gökmen Özdemir'in verdiği bilgiye göre transfer son dakikalarda gerçekleşti.

Sarı-Kırmızılı kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon bonsevis bedeli ödemişti.