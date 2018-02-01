Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldız ismi Malaga'ya transfer oldu
Devre arası transfer döneminde adı birçok takım ile anılan Galatasaray'ın futbolcusu Ahmet Çalık, bir transfer gerçekleştirdi.01 Şubat 2018 Perşembe 12:42
Sarı kırmızılı kulübün geçen sezon devre arasında transfer ettiği Ahmet Çalık'ın, İspanya'nın Malaga takımına kiralandığı belirtildi.
Galatasaray'ı takip eden Gökmen Özdemir'in verdiği bilgiye göre transfer son dakikalarda gerçekleşti.
Sarı-Kırmızılı kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon bonsevis bedeli ödemişti.