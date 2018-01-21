Flaş gelişme! Galatasaray yollarını ayırıyor

Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.

G.Saray yönetimi de bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefinde Karabükspor'un genç eldiveni Çağlar var.

Kaynak: Skorer