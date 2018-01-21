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Flaş gelişme! Galatasaray yollarını ayırıyor

Sarı kırmızılı takımda yedek kaleci Cedric Carrasso, kendisine kulüp arıyor.

21 Ocak 2018 Pazar 14:09
Flaş gelişme! Galatasaray yollarını ayırıyor

 Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.

G.Saray yönetimi de bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefinde Karabükspor'un genç eldiveni Çağlar var.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:09
  1. Galatasaray
  2. Cedric Carrasso
  3. Fatih Terim
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