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Flaş gelişme! Fransa'nın dev kulübünden Galatasaray'ın yıldızına rekor teklif

Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin ardından Younes Belhanda şoku yaşanıyor. Faslı yıldızın da birkaç güne kadar takımdan gideceği iddia ediliyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
Flaş gelişme! Fransa'nın dev kulübünden Galatasaray'ın yıldızına rekor teklif

Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrılması ve Stoke City ile transfer görüşmesi yapması sonrasında yeni bir şok daha yaşanıyor. 

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda'nın da takımından ayrılmak üzere olduğu öğrenildi... Faslı yıldızı eski takımı Nice ve Werder Bremen istiyor.

YAŞANANLARDAN RAHATSIZ

Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya transfer edilen Belhanda için Nice 10 milyon Euro vermeye hazır... Sarı- Kırmızılılar'daki son gelişmelerden rahatsız olan Faslı yıldızın, kulüpten ayrılmak istediği ifade edildi. Galatasaray taraftarları, Senegalli yıldız Ndiaye'nin ardından Belhanda'nın da takımda ayrılma eşiğine gelmesi sonrası atılacak adımları merakla beklemeye başladı.

Öte yandan devre arası transfer döneminin bitmesine bir hafta kala harekete geçen Werder Bremen'in de bu transfer için çok istekli olduğu ve kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif ileteceği belirtildi.

Sezon başında 8 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

Kaynak:Takvim

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:03
  1. Younnes Belhanda
  2. Galatasaray
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