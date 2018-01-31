Flaş gelişme! Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'ya transfer olan Kjaer'e Aykut Kocaman'dan geri dön çağrısı geldi...31 Ocak 2018 Çarşamba 12:56
Kocaman'ın Simon Kjaer'i arayıp transfer için nabız yokladığı kaydedildi
Tecrübeli teknik adamın, Danimarkalı stopere "Geri dönmeni istiyorum" diyerek bir kez daha çağrıda bulunduğu bildirildi. Şu an gelmesi mümkün olmayan 28 yaşındaki stoperin ancak sezon sonu kiralanabileceği belirtildi. Kjaer, sezon başında 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştu.
Kaynak:Fotomaç