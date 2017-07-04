Flaş gelişme Fenerbahçe'de yıldız futbolcu 2 ay daha sahalardan uzak!
Fenerbahçe'de kolundaki kırıklardan biri tam olarak kaynamayan Fernandao'nun 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.04 Temmuz 2017 Salı 02:31
Fenerbahçe'ye Fernandao'dan kötü haber...
Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Geçen sezon Atiker Konyaspor maçında Fernandao'nun kolu 5 yerinden kırılmıştı. Kırıklardan birinin tam olarak kaynamadığı öğrenildi.
Emenike'nin Olympiakos'a gitmesinin ardından Fenerbahçe'nin elinde forvet olarak sadece Van Persie kaldı. Sarı-lacivertli yönetimin bu gelişmeler üzerine golcü transferine hız vermesi bekleniyor.
Kaynak:Skorer