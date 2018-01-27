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Flaş gelişme! Beşiktaş borsaya bildirdi

Beşiktaş savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in Club Brugge'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:41
Flaş gelişme! Beşiktaş borsaya bildirdi

Siyah beyazlılar, savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in Belçika takımı Club Brugge'a transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Kartal, yeni transferlere lisans çıkartmak için yabancı oyunculardan bazılarını elinden çıkarmak zorundaydı. Bu bağlamda listeye ilk olarak kaleci Denys Boyko'yu almıştı. Boyko için Club Brugge ile başlanan görüşmelerden sonuç çıkmamış, Ukraynalı kaleci Belçika ekibinin önerdiği ücreti yeterli bulmadığı için görüşmeler tıkanmıştı. 

Club Brugge bu kez Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Mitrovic'e göz dikti. Transferin kısa sürede tamamlanıp yeni oyuncuların lisanslarının çıkarılması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 16:41
  1. Beşiktaş
  2. Denys Boyko
  3. Club Brugge
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