Flaş gelişme başkan açıkladı:Burak Yılmaz'la anlaştık!

Trabzonspor Macaristan’ın Telki kasabasında yaklaşık 15 gün süren sezon öncesi birinci etap kampının son gününde oynadığı hazırlık maçı ile kampı tamamlarken, Başkan Usta da önceki akşam oynanan maçın son dakikalarında stada gelerek izledi. Maç sonunda kampı takip eden basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Usta, Burak Yılmaz’ın yanı sıra adı geçen diğer transferler ve Ersun Yanal ile yapacağı toplantıya ilişkin konuştu.



“Burak Yılmaz’la anlaştık”



Çin’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Usta, “Burak’ın Çin’den ayrılması söz konusu olabilir. Burak Trabzonspor’da oynamak istiyor, 50. yılında bu takımda olmak istiyor. Biz de Burak’ı takımda görmek istiyoruz. Burak sonuçta Çin’de oynuyor ve kulübüyle anlaşmak gerekiyor. Şu anda yoğun bir şekilde biz de kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Ancak Çin kulübü ile anlaşmış olursak, anlaşabilirsek Burak ile bu yolculuğu birleştirmiş olacağız. Şu anki görünen tablo bu” şeklinde konuştu.