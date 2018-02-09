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Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet korumasında olan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmasını engellemek için yeni bir düzenleme yapıyor.

09 Şubat 2018 Cuma 08:28
Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında olan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmasını engellemek için yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, koruma altındaki, üniversite kazanamamış çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra, iş bulana kadar devlet kurumlarında kalmaya devam edebilecekler. Kurum bakımından ayrılan gençler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene kadar geçen süreçteki barınma ihtiyaçları Aile Bakanlığı tarafından karşılanacak. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocuklar, üniversite okudukları, yüksek lisans, doktora yaptıkları süre boyunca da yurtlarda kalmaya devam edebiliyorlar.

KADROLARA ATANACAK

Bakanlık, koruma altındaki çocukların istihdamı için de yeni bir düzenleme daha getirdi. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocukların doğrudan atamaları yapılırken üniversiteden mezun oldukları alanlar dikkate alınmadan, memur hizmetli gibi unvanlarla düşük kadrolara atanıyorlardı. Artık yurtlarda kalan çocuklar mezun oldukları üniversiteler ve uzmanlık alanları dikkate alınarak işe yerleştirilecek. Mühendislik, sosyoloji, psikoloji gibi çeşitli alanlardan mezun çocuklar hizmetli ya da memur olarak değil, mühendis, sosyolog, psikolog gibi kendi unvanlarıyla atanacaklar. Devlet kurumlarına yerleştirme için başvuru süresinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre, yurtlarda kalan gençlerin, yerleştirme için Aile Bakanlığına başvuru süresi, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl iken, bu süre 5 yıla çıkarıldı.

Kaynak: Sabah

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:28
  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  2. devlet korumasındaki çocuklar

YORUM YAZ

  • Ali kocAli koc1 sa önce
    Erkek cocuklari icinde gecerlimi ??? Onlarda magdur!!?? Sadece kizlar icinmi???
  • kemalkemal1 sa önce
    Genlik bu şekilde 18 yaşına kadar çocuk zihniyeti ile yetişirse hayatın gerçeklerini geç kavrar tamam çocuklar korunsun ama 15-18 yaş arasına da çocuk demek abes kaçıyor. Çünkü bu yaş aralığına çocuk denilerek yetişkinliğe ilk adım attıkları yaşlarda hala çocuk gibi davranışlar sergileye biliyorlar çocuk 14-15 yaşına girdiğinde çocuklara hayatın zorlukları anlatılmaya başlanmalı hatta daha erken yaşta anlatılmalı ki hayata atıldığında zorlukların üstesinden gelsin. 15-18 yaş arası bana göre çocuk değildir. Bu yaş aralığında Çocuk gibi yetiştirilmiş bir nesil vardır. Daha yaz yaz bitmez. Yabancılara bakın bir japon, Çinli veya İsrailli bir çocuk daha 6-7 yaşlarında hayatın zorluklarına alıştırılırken bir 15-18 yaş arası çocuklarımızı elimizden gelse altına bez bağlayacak durumdayız yazık.
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