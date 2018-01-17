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TRT KURDİ artık 'HD' yayında

Dizi, belgesel, müzik eğlence, din, kültür ve çocuk programlarıyla öne çıkan TRT Kurdi, HD yayına geçti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:24
TRT KURDİ artık 'HD' yayında

Türkiye’nin ilk Kürtçe kanalı TRT Kurdi HD yayına geçti. 2009 yılında yayın hayatına başlayan kanal, yaptığı program ve yayınlarla dünya üzerinde Kürtçe yayın yapan 100’ün üzerinde kanal arasında en çok izlenen kanal olma özelliğine sahip.

TRT birikimiyle, 24 saat yayın yapan bir aile kanalı olan TRT Kurdi, dizi, belgesel, müzik eğlence, din, kültür ve çocuk programlarıyla öne çıkıyor.

01 Ocak 2009 yılında TRT 6 adıyla kurulan kanal, TRT kanallarının rakamla değil, içeriklerine uygun isimlerle anılması üzerine, 2015 yılında TRT Kurdi adını almıştı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:24
  1. TRT
  2. TRT KURDİ
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