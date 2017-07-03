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Flaş çağrı geldi: Yeniden başlıyor, Erdoğan da katılacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 15 Temmuz'da Meclis'te özel oturum yapılacağını ve İstanbul ve Ankara'daki anıtların açılacağını ve etkinliklerin 11-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyledi. 15 Temmuz ile ilgili yapılacak demokrasi nöbetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağın söyledi. Kalın, Erdoğan'ın, Putin ile büyük ihtimalle ayın 8'inde G 20 zirvesi sırasında görüşeceğini de dile getirdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:41
Flaş çağrı geldi: Yeniden başlıyor, Erdoğan da katılacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 15 Temmuz anmalarıyla ilgili açıklama yapıyor. Kalın'ın açıklamasından satır başları: Ankara ve İstanbul'daki etkinliklerin bir kısmına Cumhurbaşkanımız katılacak. Meclis'te özel oturum yapılacak. 15 Temmuz milletin temel gündemidir. Teröre karşı ortak mücadele azminin yeniden sergilenmesi olacaktır. Ankara ve İstanbul'da yapılan anıtların açılışı gerçekleştirilecek. Bunlar ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da yapılacak faaliyetler ama 81 ilde faaliyetler yapılacak. 

15 TEMMUZ'DA DEMOKRASİ NÖBETİ

Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile o gece tekrar bir demokrasi nöbeti başlatılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. 15 Temmuz haftası anma programları 11-16 Temmuz'da yapılacak. Süre içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılacağı birçok program olacak. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu programın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, 15 Temmuz haftası etkinlikleri ile ilgili görsel, sözlü materyallerin de olacağı web siteleri olacak. O gece, zannediyorum, bütün vatandaşlarımız sokaklarda olacaklardır. O kutlu nöbeti hep birlikte gerçekleştireceklerdir. Özellikle yurt dışında bu çalışmaların yapılması önem arzediyor. Biz bunu yaşadık, yabancılar bu şiddetin boyutunu ne kadar kavrayabildiler. 

TERÖRLE MÜCADELE 

Avrupa'da, Amerika'da veya başka  yerlerde PKK terör örgütüyle mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri  getirenlerin, bu katliamlar, bu saldırılar, bu suikastler karşısında sessiz  kalmalarını da bir not olarak düşmemiz gerekiyor. Bu, aslında onların terörle  mücadele konusunda ne kadar ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduklarını teyit eden  hazin bir hadise ve durum olarak karşımızda bulunuyor. Tabii biz bunlar ne derse  desinler, biz kendi yolumuzda terörle mücadeleye en etkin şekilde devam edeceğiz.  Ülkemizin birliği ve beraberliği için bu yolda herhangi bir geri adım atmamız  asla ve asla söz konusu değil.

KATAR KRİZİ: ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN ÇOK KRİTİK

Türkiye, Körfez ülkelerinin tamamı ile ilişkileri olan bir ülke. Normal ilişkilerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız en son Trump'la bu konuyu ele aldılar. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çözüm yönünde bir mutabakatın güçlendiği anlaşılıyor. Önümüzdeki birkaç gün kritik. Bir ülkenin de egemenlik haklarına giren konular.Daha önce de ifade ettiğimiz gibi üssün amacı sadece Katar'ın değil, bütün bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Bunlar sadece fitne ateşine odun taşımak anlamına gelir. 

AFRİN'E KARA HAREKATI

Türkiye, kendi çıkarlarını korumak, tehdide karşı her türlü tedbiri almaya muktedirdir. Bunu alırken de kimseye sormaz. Afrin'den ya da başka yerden, bir örgütten tehdit olması halinde Türkiye misliyle karşılık verir. Askeri planlama anlamında her türlü tedbir alınmaya devam edecektir.

RUS BAKAN İLE GÖRÜŞME

Rusya Savunma Bakanı  Şoygu, Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi. Putin'in ricası üzerine geldiler. Astana'da yapılacak olan toplantıların 3.'nün ana çerçevesiydi gündem. En önemli aşamalardan birisi çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve yol haritasının belirlenmesiydi. Rus Bakan konu ile ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi ilettiler. Bu süreci bir an önce sonlandırmak, insani yardımları ulaştırmak için yoğun bir çabamız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük ihtimalle, G20 marjında Putin'le görüşme ihtimali olacak.

CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ 

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde provakasyon girişimlerine karşı tedbirler en üst düzeyde alındı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:41
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