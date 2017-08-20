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Zekai Aksakallı'nın yeni görevi belli oldu!

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın bu görevden alınıp 2. Kolordu Komutanlığı'na getirildiğine dair atama Resmi Gazete'de yayınlandı. Aksakallı'nın yeni görevi askeri kulislerde sürpriz olarak değerlendirildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 08:36
Zekai Aksakallı'nın yeni görevi belli oldu!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetleri basmaya gelen Semih Terzi'yi vurma emrini Ömer Halisdemir'e veren Aksakallı Fırat Kalkanı Harekatı'nda da ön plana çıkan isimdi. Aksakallı'dan boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirildi.

EDOK Komutanlığı'na Korgeneral Şeref Öngay getirilirken, Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım Kuzey Deniz Saha, tümamiral Aydın Şirin de Güney Deniz Saha komutanlıklarına atandı.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na, Brüksel TMR'den Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu getirildi

JANDARMA’DA İLK

İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı’na sürpriz bir atama oldu. Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Jandarma Genel Komutanlığı’na Korgeneral Arif Çetin atandı. Çetin’den daha kıdemli olan Jandarma Genel Komutan vekili Korgeneral Ata Kalkan ise görevinden ayrılıp, emekliliğini istedi. Donanma Komutanlığı’na ise Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı.

15 Temmuz darbe girişimin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile tümüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı’nda ilk kez “kuvvet komutanlığı” heyecanı yaşandı. Jandarma’da “orgeneral” kadrosu bulunmadığı için komutan Kara Kuvvetleri’nden seçiliyordu.
FETÖ’cü darbecilerin 15 Temmuz gecesi karargah olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Korgeneral Arif Çetin Jandarma Genel Komutanlığı’na atandı. Geçen yılki YAŞ toplantısı ile korgeneral rütbesine terfi eden ve ardından da Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atanan Çetin, bu görevi yaklaşık bir yıl sürdürdü. Jandarma Genel Komutanı olarak atanan Korgeneral Çetin, görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

KORG. KALKAN BIRAKTI

Çetin’in bu göreve atanmasının ardından ise kendisinden daha kıdemli olan ve Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren Korgeneral Ata Kalkan, görevinden ayrıldı.

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı’na getirildi.

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) kendilerinden daha az kıdeme sahip Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi üzerine Donanma Komutanı Koramiral Kösele ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu istifa etmişti. Tatlıoğlu, tümamiral rütbesiyle İstanbul Boğaz Komutanı iken FETÖ’nün kumpaslarından İzmir’deki Askeri Casusluk Davası’nda 9 yıl hapis istemi ile tutuksuz yargılanmış ve daha sonra beraat etmişti. Tatlıoğlu geçen yıl rütbe alarak koramiralliğe terfi ederek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olmuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 08:36
  1. Korgeneral Şeref Öngay
  • YenerYener39 dk önce
    Allah utandırmasın
  • ramazanramazan48 dk önce
    şerefli turk ordusunun paşasi...bu millet senin ve senin gibilere minnattar..yeni gorevinde allah yar ve yardimcin olsun..
  • Muhammedin yolundayız Muhammedin yolundayız 1 sa önce
    Şerefli Türk ordusuna bu komutanlar yakışır.
  • alpalp1 sa önce
    En ağır vazifelere layık.Yüce Rabbimiz yardımcısı olsun .Allah cc. Sayilarinizi artirsin.
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