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Flaş açıklamalar!Belhanda transferi saygısızlık

Sampdoria ile görüşen menajer Albers, Belhanda’nın transferini “Saygısızlık” olarak yorumladı ve “Ayrılmak istiyoruz” resti çekti; bonservisini de bedelsiz istedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:22
Flaş açıklamalar!Belhanda transferi saygısızlık

Wesley Sneijder'de işler karışmaya başladı... Takıma katılıp katılmayacağı büyük merak konusu olan Hollandalı yıldız, teknik direktör İgor Tudor'dan izin almadan tatilini iki gün uzatınca, Başkan Dursun Özbek de menajeri Guido Albers'i İstanbul'a davet etti. Sneijder adına Sampdoria ile görüşen Albers, Belhanda'nın transferini "Saygısızlık" olarak yorumlayarak, "Ayrılmak istiyoruz" resti çekti ve bonservisini de bedelsiz istedi.

BEDELSİZ BIRAKMAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Yarın İstanbul'a gelmesi beklenilen Sneijder ve menajeri, bu isteklerini başkan Dursun Özbek'e aktaracak. Bir yıl daha anlaşması bulunan ve sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Hollandalı yıldızın bedelsiz bırakılması pek olası görülmüyor. Ortak bir noktada buluşulur ve dostane bir ayrılık olursa Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder'e "plaket" verecek.

CEZALAR İŞLEME ALINACAK

Kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine özel olarak teşekkür edilecek. Aksi takdirde ise ortalık ciddi şekilde karışacak. Galatasaray yönetimi sezon açılışına ve kampına katılmadığı için Hollandalı'ya ceza kesecek. Aynı zamanda geçen yıldan kalan cezalar işleme konulacak. Sneijder ise daha önceki dönemde maaşını geç almasıyla ilgili yapmadığı ama saklı olan "faiz" hakkı için dava açacak.

FENERBAHÇE'YE GİDEMEYECEK

Galatasaray'ın ayrılmak isteyen Sneijder ile ek bir protokol imzalaması da gündemde. Sarı-kırmızılı ekibin, anlaşmaya, Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçmek için "3 yıl Türkiye'de bir takıma gidemez. Aksi halde 7.5 milyon euro bonservis ödenir" maddesi koymak istediği belirtiliyor.

SAMPDORİA İLE ANLAŞTI

İtalyan Il Seccolo gazetesi Sneijder'in İbiza'da, Sampdoria'nın transferini yöneten Antonio Romei ile bir araya geldiğini ve iki tarafın prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Nitekim menajer Albers de Roma'da Sampdoria ile görüştüklerini doğruladı ve "Sneijder için iyi bir opsiyon olabilir" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:22
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