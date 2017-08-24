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Flaş açıklamalar! Türkiye o ülke ile sınırını kapatacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgenin huzurunu ve  barışını istediklerini belirterek, "Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz.  Kürt bölgesel yönetiminin haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman  net bir şekilde savunuyoruz." dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 00:10
Flaş açıklamalar! Türkiye o ülke ile sınırını kapatacak mı?

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Mesut  Barzani ile görüşmesinin ardından Erbil'deki Divan Hotel'de basına açıklama  yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak  Başbakanı Haydar el-Abadi ve Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile çok verimli  görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Erbil'de Barzani ile DEAŞ'a karşı operasyon,  PKK ve aynı zamanda gündemde olan referandumu konuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin referandum konusundaki düşüncelerini Barzani'ye net  biçimde ilettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz bu bölgenin huzurunu ve barışını  istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt bölgesel yönetiminin  haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman net bir şekilde  savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, referandumun bölgeye huzur ve istikrar getirmeyeceğine  inandıklarını belirtti. Daha önce Kerkük'te kamu binalarına bayrak asılmasını  doğru bulmadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, referandumun da doğru olmayacağını  muhataplarına söylediklerini aktardı.

"Tüm bölgenin huzuru, istikrarı ve barışı için bakıyoruz"

Çavuşoğlu, "Türkiye IKBY'de meydana gelecek bağımsız bir Kürdistan'a  destek verir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Biz bölgenin istikrarı için çok destek verdik ve çaba da sarf ettik.  Ayrıca bölgesel yönetimin güçlenmesi ve ekonomisi için ve ikili iş birliğinin  artması için de her zaman yapıcı olduk. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok.  Bizim PKK ve YPG ile sorunumuz var. Zaten PKK ile YPG buradaki (Kuzey Irak)  Kürtlerin de düşmanıdır. Bölgesel yönetimin de düşmanıdır. Ama biz Türkiye'de,  Suriye'de, Irak'ta Kürt kardeşlerimizle ve PKK gibi terör örgütlerini ayırt  ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin de haklarını her zaman savunduk. Geçmişte yine  Baas döneminde kimyasal silahla vurulurken yine Kürt kardeşlerimize biz sahip  çıktık. Çok sayıda Peşmerge ve Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi. Türkiye her  zaman ikinci evleridir ve bunda bir problem yok."

"Biz meseleye sadece Türkiye'nin ekonomik çıkarları açısından  bakmıyoruz." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin enerji güvenliği  bakımından çok önemli adımlar attığına, bu önemli projelerin merkezi olduğuna  dikkati çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İşte TANAP Projesi bitmek üzere, Türk Akımı Projesi başlıyor. Bu  bölge ile iş birliğimiz var ancak bu sadece Türkiye veya enerji meselesi değil.  Bölgenin istikrarı, güvenliği meselesidir. Yani bu bakımdan çok ciddi riskler  oluşuyor. Biz bunu açık bir şekilde söylüyoruz. Meseleye bağımsızlık ve menfaat  olarak bakmıyoruz. Burada yaşayan başka halklar da var. Türkmenlerin hakkını da  koruyup, kollamak durumundayız. Bağdat'ta onlarla da bir araya geldik. Yani  mesele sadece 'Türkiye'nin enerji ihtiyacı var, böyle olursa Türkiye enerji  alır.' diye bu kadar basit değil. Bu meseleye sadece kendi açımızdan bakmıyoruz.  Tüm bölgenin huzuru, istikrarı ve barışı için bakıyoruz."

"Sorunu çözmeye çalışıyoruz"

Çavuşoğlu, gazetecilerin, "IKBY'nin referandumu düzenlemesi halinde  Türkiye sınırları kapatacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herhangi bir şart koymadık. Biz her iki taraftan (Erbil ve  Bağdat'tan) sorunların diyalogla çözülmesini talep ettik. Ayrılık için verilen  referandum kararı iyi bir fikir değil. Bunun bizim bölge ile yaptığımız ticaretle  bir alakası yok. IKBY ve Kürt kardeşlerimizle diğerlerini de destekliyoruz.  Herhangi bir şart koşmadık. (Sınır kapılarının kapatılması) Bu seviyeye henüz  gelmedik ancak her iki tarafla da görüşme içerisindeyiz ve sorunu çözmeye  çalışıyoruz."

Barzani ile görüşmelerinde terörle mücadelenin de ele alındığını  kaydeden Çavuşoğlu, "Hem DEAŞ hem PKK burada sadece bizim için tehdit değil  hepimizim ortak düşmanı. Irak halkı ve hükümetinin de düşmanıdır. Her ikisi de  aynı zamanda Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düşmanıdır. Birinci hedefi bölgesel  yönetim ve ikinci hedefi ise Türkiye'dir. Bu terör örgütlerine karşı hep birlikte  mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Bu konuda bir irade de var kararlılık da var. Bu  ziyarette onu gördüm." diye konuştu.

Bağdat ve Erbil'deki temaslarında, buradaki Türkmenlerin durumunu ve  geleceğini de konuştuklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü onların da bazı  haklı endişeleri var. Bu endişeleri de doğrudan kendilerinden dinleme fırsatımız  oldu. Beklentileri de var. Onları da bugün Bağdat ve Erbil'de gündeme getirdik.  Ama biz Bağdat'a, Irak'a veya Erbil'e sadece bir pencereden bakmıyoruz.  Türkmenler arasında da Sünni veya Şii diye ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim  kardeşimiz. Aynı şekilde Araplar arasında da Sünni ve Şii ayrımına karşıyız.  Burada Kürt ve Arap ayırımına da karışıyız. Irak'taki tüm halkları ister Sünni  olsun ister Şii, Hristiyan, Kürt, Türkmen, Arap olsun hepsini dostumuz ve  kardeşimiz olarak görüyoruz. Bu birlik ve bütünlüğün devam etmesinden yanayız."  değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 00:10
  1. çavuşoğlu
  2. Barzani
  3. Erbil
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