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Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk

Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada "Yüzde yüz yerli WhatsApp kurduk." dedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 19:53
Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada "Yüzde yüz yerli WhatsApp kurduk." dedi.

Bu yerli ve milli Whatsapp'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu öncesi Zeytin Dalı Harekatı komutanı ile yaptığı görüşme sırasında kullandığı 'Ptt Mesenger' olduğu ortaya çıktı..

İLK BAŞBAKAN KULLANDI

Bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında PttMessenger’ı kullanan Başbakan Binali Yıldırım, uygulamayı kullanarak bir anlamda resmi olarak tanıtmış oldu.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Webtekno'da yer alan habere göre, PttMessenger, iOS ve Android dışında masaüstü sürümleriyle de kullanılabilecek. Ülkemizde yetişen mühendislerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilen uygulamanın güvenliği ise dünya genelinde kabul gören metodoloji ve teknolojilerle harmanlanarak sağlanmış.

HER PLATFORMDA OLACAK

Her ne kadar mobil platformlar ve masaüstünde kullanılabilecek olsa da uygulama, şu an için yalnızca Android’de APK olarak kullanılabilir durumda. PttMessenger’ın yakın zamanda tüm platformlarda aktif olmasını bekliyoruz. Herhangi bir gelişme yaşandığı taktirde sizlere en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız.

Uygulamaya ulaşmak için tıklayınız

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 19:53
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