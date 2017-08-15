Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Flaş açıklama! Telafer'e hava bombardımanı başladı

Irak ordusu terör örgütü DAEŞ'in elindeki Telafer'e hava bombardımanının başladığını duyurdu.

15 Ağustos 2017 Salı 09:31
Flaş açıklama! Telafer'e hava bombardımanı başladı

Irak ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri tarafından kuşatma altına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer kentindeki hedeflerin, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarıyla vurulduğu bildirildi.

KENT MERKEZİ VE ÇEVRESİNE 13 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini ifade etti.

IRAK ORDUSUNDAN KOALİSYON GÜÇLERİNE DESTEK

Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de DEAŞ'a ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:31
  1. ırak
  2. Telafer
  3. DAEŞ
  4. Ortadoğu Haberleri
  5. iran
  6. DEAŞ
  7. haşdi şabi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs'tan sorumluydu! Birleşmiş Milletler'den flaş istifa
    1. Kıbrıs'tan sorumluydu! Birleşmiş..
    2. Menez'den iddialı açıklamalar!
    3. Trabzon’da kayıp gencin cansız..
    4. Adıyaman’da demir bahçe kapısı..
    5. Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
    6. CHP'nin Adalet Kurultayına onay
    7. Şehidin sözlüsünden yürekleri sızlatan..
    8. Akıncı Üssü'ndeki alçakların "akla..
    9. Merkel resti çekti! Sizinle bu iş olmaz!
    10. TÜRKSAT-6A uydusunda üretim aşamasında
    11. Amerika'dan Çin'le ticareti soruşturma..
    12. Türkiye'den Katar için yeni hazırlık..
    13. Nefesler tutuldu! Türkiye'de gözler bu..
    14. 126 Türk, 43 yıl sonra mezar taşlarına..
    15. 'Fatih Terim Galatasaray'a gelecek'
    16. Londra'da yangın! Metro istasyonundan..
    17. İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi
    18. Angela Merkel resti çekti! Sizinle..
    19. Donald Trump'ın sözleri Maduro'yu..
    20. Arda Turan transferinde Galatasaray'a..
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"