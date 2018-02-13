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Flaş açıklama! 'Onlarca penaltımız verilmedi'

Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Konyaspor karşılaşmasını yöneten Fırat Aydunus hakkında açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 13:07
Flaş açıklama! 'Onlarca penaltımız verilmedi'

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, 2-1 kaybedilen Atiker Konyaspor maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Aydınus'un futbol kurallarını uygulamak yerine iki takımı idare etmek için sahaya çıktığını savunan Özçelik, "Karşılaşmada kalecimiz Remy'nin, Jahovic'e hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen, oyuncunun kendisini yere atmasını penaltı olarak değerlendirmiş ve Atiker Konyaspor'un haksız bir şekilde öne geçmesini sağlamıştır.

Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında futbolcumuz Lucas ceza sahasına giriyor ve Atiker Konyasporlu Eren tarafından yere indiriliyor. Hakem Fırat Aydınus ise penaltı kararı yerine oyunu devam ettiriyor. Yine mücadelenin 73'üncü dakikasında Tzavellas'ın ceza sahası dışından vuruşunda Konyasporlu Milosevic topu elini açarak çeliyor, hakem Fırat Aydınus penaltı kararı yerine topun oyuncumuz Fernandes'in eliyle oynadığı gerekçesiyle aleyhimize endirekt serbest vuruş kararı veriyor. Gerçekte ise top Fernandes'e hiçbir şekilde temas etmiyor. Mücadelenin 88'inci dakikasında Atiker Konyasporlu Selim Ay ceza sahası içinde sol eliyle topu taşıyor, hakem Fırat Aydınus ise penaltı kararı yerine yine pozisyonu devam ettiriyor. Fırat Aydınus gibi son derece tecrübeli bir hakemin bu pozisyonları es geçmesi düşündürücüdür" dedi.

'ONLARCA PENALTIMIZ VERİLMEMİŞTİR'

Süper Lig'de 2 sezondur centilmence mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un hakkının bu şekilde yenmemesi gerektiğini kaydeden Fahri Özçelik, "Kendisine ve Merkez Hakem Komitesi'ne soruyoruz. Osmanlıspor maçında orta hakem Mete Kalkavan 16 dakika içinde aleyhimize 3 penaltı kararı vermiştir. Bu maçta Fırat Aydınus aynı cesareti niye gösterememiştir? Bu sezon onlarca penaltımız verilmemiştir. En son oynadığımız Bursaspor maçında da bariz bir penaltımız es geçilmiştir. Hakemlerimizin büyük küçük gözetmeden her takıma eşit şekilde adalet dağıtması ligin geride kalan bölümü için en büyük  temennimizdir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 13:07
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. atiker konyaspor
  3. Fırat Aydunus
  4. metin fahri özçelik

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