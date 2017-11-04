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Flaş açıklama: Dolar 3.90'ı aşarsa...

Morgabn Stanley, doların 3,88-3,90'ı aşması durumunda Merkez Bankası'nın müdahale edebileceğini söyledi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:35
Flaş açıklama: Dolar 3.90'ı aşarsa...

Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yıl sonu manşet enflasyon beklentisini yüzde 9,9’dan yüzde 10,5’e, çekirdek enflasyon beklentisini de yüzde 10,5’ten yüzde 10,9’a çıkardı.

BusinessHT'nin haberine göre Ekonomist Ercan Ergüzel imzalı raporda "Geçmiş örneklere bakıldığında TCMB’nin, Reel Efektif Kur Endeksi’nin uzun vadeli trendinden ayrışması çift hanelere ulaştığında tepki verdiği görülüyor" denildi.

Raporda, "Buna bağlı olarak TCMB, dolar/TL 3,88-3,90’u aştıktan sonra müdahaleyi değerlendirebilir. Ancak herhangi bir faiz artırımından önce Merkez Bankası’nın faiz ve likidite konusunda tercih edebileceği başka birçok aracı var" değerlendirmesi yer aldı.

Morgan Stanley'in raporunda şu değerlendirmeler yapıldı: "Faizler tarafında, sözlü yönlendirme yapabilir ve/veya swap faizlerini yüzde 12,25’lerden yüzde 13’lere yükseltmeyi değerlendirebilir ve/veya tüm fonlamayı geç likidite penceresinden gerçekleştirebilir. Likidite tarafında, günlük swap ihalelerinin miktarını artırabilir ve/veya zorunlu karşılık oranlarını düşürebilir ve/veya ihracatçıların reeskont kredisi ödemelerinde TL kullanmalarına izin verebilir"

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:35
  1. Morgan Stanley
  2. Dolar
  3. Merkez Bankası
  • Dolar dolup taşacakDolar dolup taşacak12 dk önce
    Bir sürü askeri operasyonlar ,sevkiyatlar bedava değil her yerden maliyet artıyor.Artış büyük olacak
  • pirana61pirana6151 dk önce
    dolar 4 tl oldu zaten ne aşarsası 4 tl oldu 4 aştı gitti uçtu serbes piyasada satışa bakın milletin bozdurduğu dolarlar kimin cebine gitttiii bu ülkede baş danışman doların 3.50 tl altına düşmesinden taraf değiliz diyorsa bu saatten sonra benim hükümet kanadından kimseye güvenim kalmadı kalmadı baş danışmanı bir hükümet yetkilisi çıkıpta sus konuşma bile diyemedi demedi bu ne iştir ülkede zamlar peşpeşe geldi geliyor sağolsun hükümette vergilere abandıkça abanıyor yazık yazık sonra adına ülkemize operasyon düzenliyorlar diyorlar kim operasyonu düzenliyor acaba dolar 3.50 tl altına düşmesinden taraf diyenlermi yoksa gavurlarmı hangisi arkadaşlar küçük bir esnafım ne edeceğimi şaşırdım artık aklım dimağım almıyor insanlar bunalıma girmiş durumda
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    dolar çıktı şöyle oldu,dolar düştü böyle demekten kurtulduğumuz gün ekonomimiz güçlenmiş demektir.
  • Türkiye Türkiye 1 sa önce
    Aşarsa Yandık Benzin Mazot Yakıta HerşeyeZam Üstüne Zam Gelecek .Herşey Dolara Endeksli.ALLAHABDNİN BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN . SEL DEPREM TERÖR KATMER KATMER İNŞALLAHHHH
  • SelimSelim1 sa önce
    Hadi geçmiş olsun.zaten çıktı;(
  • Osman Hocaoglu.Osman Hocaoglu.2 sa önce
    Yazdiklariniz Özerk, Merkez Bankalarında yapılacak uygulamalar. Bizim Merkez Bankası söz de özerk. Tıpkı Universitelerimiz gibi... Faizler 13.39 ikenve bu gerçeği herkes bilirken 8.00 olarak lanse ediliyor. Kafamızı kuma soktuk. Bizi kimse görmüyor zannediyoruz. Alınacak önlemler alınmıyor. İş işten geçtikten sonra almaya çalışıyorsun. O zamanda etkili olamiyorsunuz. 34-35 milyar dolar civarında kullanabileceğiniz dövizin var. Bu rezervle etkili olamazsın. Her ay 8 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsun. Yapılacak işlem belli. Daha iki gün önce İngiliz Merkez Bankası ne yaptı ise aynısını yapmak. Bu ülke hepimizin. Kurumlarda , kimseden çekinmeden , korkmadanülke için gereken kararı almaları gerekiyor. Yoksa ateş bacayi sardıktan sonra alınacak karar fayda getirmiyor.Hele petrolün fiyati 70 doları aşarsa ve dolarda 4.00 TL olursa o zaman daha zor günler göreceğiz. FED yaklaşık 2 yıldır faizi arttiracagiz diye söylüyor. Her ayın son haftasında , nefesimizi kesip bekliyoruz. FEDne yapacak diye. Faizi degistirmeyecegini söylediğinde de seviniyoruz. Bu ayı da kurtardık diye. Durum bu. İşallah bu günleri aramayiz. Sonucda; ülke olarak gerçeği görmeli , kurumların sağlıklı bir şekilde çalışmalarının önüne set cekmemeliyiz.
  • celalcelal2 sa önce
    Siyasilerimiz sadece ırak ve Süryeye politikası üzerine çalışyorlar ekonomiyi halkın perişaniliğini düşünmşyorlar bu yüzünde dolar dahada artar.
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