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Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan ve Medipol Başakşehir Futbol Kulübü hakkında da flaş bir iddia ortaya attı.

12 Ocak 2018 Cuma 09:37
Flaş açıklama! Başakşehir satılıyor mu?

Manchester United'ın Arda Turan ile ilgilendiğini biliyorum. Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olmak hayatın doğal akışına aykırı. Arda Turan transferi de bu yüzden bir yatırım gibi. Başakşehir yöneticileri, herhalde kulübü uzun vadede satmayı düşünüyor.

Atiba - Medel makarna - pilav gibi

Fenerbahçe son 6 haftada 3 mağlubiyet almış olsaydı Fenerbahçe transfer yapardı. İyi sonuçlarla yukarıda bitirince transfer yapılacağını zannetmiyorum.Atiba-Medel ikilisi oynarsa çok zor günler bekler Beşiktaş'ı. İkisi de çok iyi oyuncular ama ikisi bir arada olmuyor çünkü. Medel mükemmel bir oyuncu kötü demiyorum ama Atiba-Medel yan yana olunca makarna-pilav gibi oluyor!

Soldado ve Janssen sözleri 

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Soldado veya Janssen'in ikinci yarıda 10 gol atması lazım. Sow Fenerbahçe'nin ardığı ideal bir santrfor Trabzonspor'a bir stoper gerekli fakat gelen oyuncunun hemen oynaması gerekir. Sosa'nın geri dönmesi her şeyi değiştirir.

Van Persie’ye sert sözler: Ayıp! 

Trabzonspor'a Burak Yılmaz'ın da dönmesiyle birlikte Trabzonspor yarışın içinde olur. Fatih Hoca, Ünal Aysal'la sorun yaşadığı için Milli takım daha cazip geldi. Ünal AysalFatih Terim'le çalışmak istemiyordu. Doğrusu böyle bir şey yaşandı orada. Van Persie yapmadığın bir şeye karşılık para alıyorsun. Ayıp! Terranao Fenerbahçe'yi kandırdı. Galatasaray sol bek alacağını düşünüyorum ve Arda büyük ihtimalle Başakşehirli oluyor.

Fatih Terim'in çözeceği sıkıntılar! 

Fenerbahçe'nin transfer yapması zor, transfer için yabancı oyuncu göndermesi gerekiyor. Bu takımla şampiyon olması kolay değil. Fatih Hoca derbi ve deplasman galibiyet sorununu çözmek için geldi. Bu sene adeta devlerin savaşı olacak. Güzel bir lig oluyor. Gökhan Töre hazır değil ama takıma gelirse Beşiktaş'ın birçok sorununu çözer.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:37
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