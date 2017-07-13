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FKÖ'den AB'ye çağrı: Filistin'i tanıyın!

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat, Avrupa Birliğine Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:31
FKÖ'den AB'ye çağrı: Filistin'i tanıyın!

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) Filistin devletini tanıma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Ureykat, Uluslararası Adalet Divanının "ayrım duvarıyla" ilgili aldığı kararın 12. yılı dolayısıyla Ramallah'taki Müzakere İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminerde konuştu.

AB'yi, İsrail'i tanıdığı gibi Filistin devletini de tanımaya çağıran Ureykat, İsrail'in işgal birimleri projesinin iki devletli çözümün sonuçsuz kalmasının temel nedeni olduğunu vurguladı.

Fetih Yönetim Kurulu üyesi Nasır el-Kudve ise Uluslararası Adalet Divanının yerleşim birimleri ve ayrım duvarıyla ilgili aldığı kararların iptal edilemeyeceğini ve zaman aşımına uğramayacağını söyledi. Kudve, uluslararası camiayı İsrail'in dayattığı gerçeklere göre hareket etmemeye çağırdı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2005'te ayrım duvarının yasa dışı olduğu yönünde karar almıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:31
  1. Filistin Kurtuluş Örgütü
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