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FKÖ Genel Sekreterinden Amerika'ya 'barış süreci' tepkisi

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat, ABD yönetiminin, İsrail hükümetini iki devletli çözümü kabul etmeye "zorlamamasının" barış sürecinin yeniden başlamasının önünde engel teşkil ettiğini belirtti.

01 Ağustos 2017 Salı 15:46
FKÖ Genel Sekreterinden Amerika'ya 'barış süreci' tepkisi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Eriha kentindeki ofisinde ABD'nin Kudüs Başkonsolosu Donald Blome ile görüştü.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada ABD yönetiminin, İsrail hükümetini iki devletli çözümü kabul etmeye ve Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerini durdurmaya zorlamamasının barış sürecinin yeniden başlamasının önünde engel olduğunu vurguladı.

Sözcü Ureykat, "ABD yönetiminin açıkça barış sürecinin, 1967 sınırlarında kurulacak iki devletli çözüm ile tamamlanacağını ilan edememesi ve yerleşim birimlerinin çoğaltılması konusunda suskunluğunu koruması İsrail hükümetinin iki devletli çözüm seçeneğini yok etme fırsatına ulaşması anlamına geliyor. İsrail, bu şekilde iki devletli çözümü, iki rejimli tek devlet ile değiştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD'nin suskunluğundan yararlandığına dikkati çeken Ureykat, ABD yönetimine ve uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde" Filistin devletinin sınırlarını içeren uluslararası bir karar alma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:46
  1. ABD
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Saib Ureykat
  5. Donald Blome
  6. Anadolu Ajansı
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