fizy ile 3 ay 3 TL’ye ‘Premium’ keyfi

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, Premium Paketi ile sıradışı bir deneyim sunuyor. Yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalı sunan fizy’nin Premium Paketi ile hiçbir yerde olmayan sanatçı performansları da cep telefonuna geliyor. fizy Premium, üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor. 31 Aralık’a kadar ayda 100 şarkı dinleyen 250MB, 250 şarkı dinleyen 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılar da 1GB internetin sahibi oluyor. Kampanya kapsamında yıllık fizy Premium üyeleri 3 ay boyunca 9.99 TL yerine 3 TL ödüyor.

En özel konserler ‘cep’te

Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü sanatçılarının konserlerine ‘cep’ten bağlanan fizy üyeleri, konser kayıtlarını da dilediği zaman dilediği yerden izleyebiliyor. Tarkan, Deniz Tekin, Mor ve Ötesi, Kadebostany, Baba Zula ve daha birçok sanatçı konserlerini fizy üyeleri için söylüyor. fizy üyeliği, web sitesinden veya iOS ve Android uygulamalarından sınırsız müzik dinleme ve video izleme imkanı sunuyor. Çevrimdışı seçeneği sayesinde, en popüler listeler internet olmadığı yerlerde de dinlenebiliyor. fizy, "Ne dinleyeceğim?" derdini de sona erdiriyor: ‘Ayrılık Şarkıları’, ‘Tatildeyim, Kopuyorum’, ‘Akşam Yemeği’, ‘Çalışmaya Çalışıyorum’ gibi binlerce hazır liste, hayatını müzikle geçirmek isteyenleri bekliyor. Uygulama tüm operatörler tarafından kullanılabiliyor. Turkcell kullanıcıları, fizy üyelikleri bitse de, radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyor.