fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finalinde Hande Yener sahneye çıkıyor

‘’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finaline sayılı günler kala heyecan yükselmeye devam ediyor. 22 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak finalde, Türk pop müziğinin en iyi isimlerinden Hande Yener de bu heyecana ortak olacak.

fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finalinde Hande Yener sahneye çıkıyor
Eklenme: 15 Nisan 2017, 18:57

Liselilerin büyük ödüller için kıyasıya yarışacağı günde Yener, en sevilen şarkılarıyla ödül töreninde muhteşem bir konser verecek. ‘’Finalde ben de sizinleyim’’ diyerek sosyal medyadan herkesi davet eden sanatçı, kutlamalara da katılacak.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından aralıksız 20 senedir yapılan yarışmanın İstanbul, Ankara ve İzmir elemelerinde, 49 ilden 465 okul yarıştı. Jürinin seçtiği 30 finalist okula ek olarak fizy’den yapılan oylama sonucu seçilecek 3 finalist daha eklenecek. Finalde grupları yerinde desteklemek ve Hande Yener’in muhteşem konserini izlemek isteyenlerin tek yapması gerekense BiP uygulamasını indirmek. BiP’i indirdikten sonra da uygulamanın “keşfet” bölümünden fizy LMY kanalını takibe alıp adlarını ve soyadlarını yazıp gönderenler, ücretsiz bilete sahip olacaklar.

 

 
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