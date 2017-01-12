Fizik dersinde tahtaya bu görüntü yansıtıldı

Bursa'da KHK ile kapatılmadan önce görevli olduğu dershanede, öğrencilere Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip, FETÖ/PDY propagandası yaptığı ortaya çıkan fizik öğretmeni gözaltına alındı. Cep telefonu kamera kaydında öğretmenin terör örgütü elebaşı Gülen'in görüntüsünü öğrencilere nasıl izlettirdiği yer alıyor.

Fizik dersinde tahtaya bu görüntü yansıtıldı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 13:45
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Bursa'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmadan önce çalıştığı dershanede, öğrencilere Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip, örgüt propagandası yaptığı belirlenen fizik öğretmeni yakalandı. Kamera kaydında, şüpheli öğretmenin Gülen'in görüntüsünü öğrencilere nasıl izlettirdiği bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, KHK ile kapatılan merkez Osmangazi ilçesindeki bir dershanede üniversiteye hazırlık için eğitim görürken, fizik öğretmeni A.K'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili yaptığı konuşmayı sinevizyonla sınıftaki öğrencilere izlettirmesini gizlice cep telefonuna kaydeden D.K, üzerinden zaman geçmesine karşın olayı babası E.K. ile paylaştı.

Baba E.K'nin video kaydıyla dershane yöneticileri hakkında şikayetçi olması üzerine operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili girişimleri kamuoyu nezdinde legal hale getirmeye ve öğrencilere örgütün ideolojisini empoze etmeye çalışan şüphelilerden söz konusu fizik öğretmeni A.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 
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