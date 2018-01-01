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Fiyatlar yüzde 1369 arttı… Zam belli oldu!

Ekonomik darboğazın yıllardır hüküm sürdüğü ve hiper enflasyonun yaşandığı Güney Amerika ülkesinde, fiyatlar geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 1369 arttı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:41
Fiyatlar yüzde 1369 arttı… Zam belli oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı yıl sonu konuşmasında, hükümetin asgari ücrete yüzde 40 zam yapacağını açıkladı. Ekonomik krizdeki Venezuela'da gıda ve tıbbi ürünlere erişimde sorun yaşanıyor.

Krize, ülkenin petrol gelirlerinin azalması ve ulusal para birimi Bolivar'ın değerinin sert bir şekilde düşmesinin neden olduğu bildiriliyor.

Hükümete, asgari ücretin bu oranda artırılmasının hâlihazırda yüksek olan enflasyon oranını daha da yukarı çekebileceği eleştirileri yapılıyor.

Maduro, 'bu zammın, ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını' söyledi.

ABD 2017 başında, Maduro'ya ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Yıl içinde ülkede geniş çaplı gösteri ve şiddet olayları yaşanmış, Ağustos ayında ise Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştı.

Venezuela lideri, televizyonlardan yayımlanan konuşmasının önemli bir bölümünde, ülkeden yaşanan sorunların kaynağı olduğunu belirttiği ABD'yi eleştirdi.

 

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 11:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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