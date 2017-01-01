﻿Fiyatlar düşecek algısı yanlış, İstanbul hak etmediği yerde

Piyasada, ’’Fiyatlar daha da düşecek’’ şeklinde kötü bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, “Bundan daha gerisi için düşünmemek lazım. Bugün birçok marka şehri yan yana koyduğunuzda, İstanbul gayrimenkul fiyatlarında haketmediği şekilde geri kaldı. Bunun da düzeltmesinin zamanı yaklaşmıştır. Biz piyasanın toparlanacağına inanıyoruz. İnşaat maliyetlerindeki artış küçümsenecek bir oran değildir. Bizler bunu tüketicilere yansıtmış değiliz. 2017’in başından bugüne kadar satışlarımızı TL üzerinden gerçekleştiriyoruz. Zam da yapmadık. Müteahhitler üzerine düşen görevi yerine getirdi. Hepimizin işi zor. Alım için tam zamanı diyebiliriz’’ şeklinde konuştu. Döviz kurlarındaki artışın henüz konut fiyatlarına yansıtılmamasının sektöre kış gününde bahar havası yaşattığını kaydeden Çepni, dövizde yaşanan hareketlenmeyi konut fiyatlarına yansıtmadıklarını vurgulayarak, “Hem kurdaki, hem de enflasyondaki hareketlilik fiyatlarda yer almıyor. Dolayısı ile şu anda konut alan bu iki alanda da ayrıca kâr sağlayacak. Zaten konutu alırken yaklaşık yüzde 20 değerinin altında almış olacak. Şu anda yapılacak en iyi yatırım konut sahibi olmak” dedi.

CADDE YENİDEN DEĞERLENİYOR

İstanbul’da ‘Cadde’ deyince ilk akla gelen yerin Bağdat Caddesi olduğunu ve kentsel dönüşümün devam ettiği bölgede fiyatlardaki dalgalanmanın sona ereceğini vurgulayan Çepni, “Kentsel dönüşüm İstanbul için bir fırsat. 5 yıldır uygulanan sahalarda artı ve eksi yönlerini gördük. Bağdat Caddesi üzerinde halen devam eden küçük ölçekli projeler var. Biz yapı kalitesiyle, merkezi lokasyonu ve 360 derecelik İstanbul manzarasıyla farklılığı ortaya koyan Park Residences projesiyle oturumcularına mutlu bir hayat, yatırımcılarına kazanç vaat ediyoruz. Projemiz, zengin sosyal donatılarının yanı sıra yeni metro hatları ve Avrasya Tüneli gibi dev ulaşım projeleriyle beraber bölgenin değerine değer katacak bir konumda anahtar teslim farkıyla yer alıyor. TL üzerinden yaptığımız satışlarla da müşterilerimizi memnuniyet beklentisini karşılamış oluyoruz” mesajını verdi.