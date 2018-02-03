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Fiyatı resmen eridi! Alan bin pişman

Bitcoin, yatırımcıların kripto para sektörünün geleceğine ilişkin endişelerinin artmasıyla birlikte 8,000 doların altına indi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 20:39
Fiyatı resmen eridi! Alan bin pişman

Dünyanın en büyük dijital parası, Londra'da saat 11:45'te yüzde 12'lik bir düşüşle 24 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 7,982 dolara indi. Ripple, Ethereum ve Litecoin gibi diğer rakip kripto paralar da en az yüzde 18 düştü. 

Vadeli kontratların ABD piyasalarına sunulmasının ardından 18 Aralık'ta 19,511 dolar ile rekor seviyeye ulaşan Bitcoin, gelen olumsuz haberlere bağlı olarak değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Olumsuz haberler arasında Hindistan, Güney Kore, Çin ve ABD otoritelerinden gelen düzenlemeye yönelik tehditler yer alıyor. Bir yandan, Japonya'da Coincheck piyasası, 500 milyon dolarlık rekor soygunla yüzleşti ve Facebook, kripto para reklamlarını yasakladı.

Döviz brokerı Forextime'da araştırma analisti Lukman Otunuga, "Bitcoin, sıkıntı içerisinde" dedi ve "Fiyatlamalar, kötümser yatırımcıların kontrolü ele aldığını işaret ediyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 20:39
  1. Bitcoin
  2. ABD

YORUM YAZ

  • koray kaplankoray kaplan1 sa önce
    kaza geliyorum dedi.
  • AliAltunAliAltun2 sa önce
    Kumarın modern versiyonu
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