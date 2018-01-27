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Fiyatı iki kat yükseldi, satıcısını bile şaşırttı

Bir çok rahatsızlığa iyi gelen ıhlamurun fiyatı soğuk havaların iyiden iyiye kendini göstermesi ile birlikte adeta uçuşa geçti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:04
Fiyatı iki kat yükseldi, satıcısını bile şaşırttı

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatı iki kat arttı. Düzce’de faaliyet gösteren Aktar Hamit isimli iş yerinde çalışan Eren Özdemir, ıhlamurun yaprağının kilosu 70 lira, tohumu ve çiçeği ise 120 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

TOHUMU 50 LİRADAN SATILIYORDU

Ihlamur fiyatlarında gelinen son nokta ile ilgili “Önceden 50 lira idi şimdilerde 120 liradan satıyoruz.'' diyen Özdemir, ''Sadece ıhlamurda değil bütün bitkilerde kış gelince bir artış oldu. Pahalı olduğu halde ıhlamura talep var. Ihlamuru öksürük için alıyorlar, bronşit için ve gribal hastalıklar için alıyorlar.'' diye konuştu.

'BU KADAR ARTIŞI BİZ DE BEKLEMİYORDUK'

Satış mevsimi olduğu için fiyatların yükselmesinin normal olduğunu da söyleyen Özdemir, fiyatların bu kadar yükselmesini kendilerinin de beklemediğini belirtti.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:04
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