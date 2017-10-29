Domatesin fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar yükseldi

Yaklaşık 2 yıllık kısıtlamanın ardından Antalya’da çiftçi yeni sezonun ilk domatesini Rusya pazarı için hasat yapmaya başladı. Birinci kalite domatesler Rusya izin paketlenerek hazır hâle gelirken, fiyatlar da artışa geçti. Rusya pazarı açılınca üreticide 30-40 kuruş olan fiyat bir anda 1,5-2 liraya yükselirken, market fiyatı ise 7 liraya kadar çıktı. Domatesin yükselmesinden dolayı vatandaşlar, mevsim sebzelerine yöneldi. Domatesin halde 4 lira olduğunu belirten pazarcı esnafı Sabri Parlakoğlu “Yarın domatesin kilosu daha da artacaktır. Tarla domatesi bitti. Artık sadece Antalya’dan domates geliyor. Çeri domatesi 7 lira, diğer domates 5 lira oldu. Birbirleriyle yarışıyorlar. Vatandaş 5 lira deyince bırakıp gidiyor. İhracat olduğu sürece bu fiyatlar artacaktır. Bugün 5 lira ise 2 gün sonra 7 lira olacak. Artık vatandaş ıspanak, brokoli, pırasa, kelem gibi sebzelere yöneliyor. Patlıcan, fasulye, dolma gibi sebzeler ise lüks oldu. Ama eskiden böyle değildi. Her şey mevsiminde yeniyordu. Kimse fiyatlar artıyor diye kızmasın” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde domatesin kilosu 3.50 lira, İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali’nde ise 5 lira. Vatandaşlar, “Fiyatlar her gün değişiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ucuz domates seçmeye çalışıyoruz. Emekli maaşı yerinde sayıyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Kimin cebinde para varsa alıyor, olmayansa bakıp geçiyor” diyerek fiyatlara tepki gösterdi.