Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Domatesin fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar yükseldi

Domatesin Rusya’ya ihraç edilmesinin önündeki engellerin ortadan kalkması, fiyatları bir anda 7 liraya kadar ırlattı.

29 Ekim 2017 Pazar 11:59
Domatesin fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar yükseldi

Yaklaşık 2 yıllık kısıtlamanın ardından Antalya’da çiftçi yeni sezonun ilk domatesini Rusya pazarı için hasat yapmaya başladı. Birinci kalite domatesler Rusya izin paketlenerek hazır hâle gelirken, fiyatlar da artışa geçti. Rusya pazarı açılınca üreticide 30-40 kuruş olan fiyat bir anda 1,5-2 liraya yükselirken, market fiyatı ise 7 liraya kadar çıktı. Domatesin yükselmesinden dolayı vatandaşlar, mevsim sebzelerine yöneldi. Domatesin halde 4 lira olduğunu belirten pazarcı esnafı Sabri Parlakoğlu “Yarın domatesin kilosu daha da artacaktır. Tarla domatesi bitti. Artık sadece Antalya’dan domates geliyor. Çeri domatesi 7 lira, diğer domates 5 lira oldu. Birbirleriyle yarışıyorlar. Vatandaş 5 lira deyince bırakıp gidiyor. İhracat olduğu sürece bu fiyatlar artacaktır. Bugün 5 lira ise 2 gün sonra 7 lira olacak. Artık vatandaş ıspanak, brokoli, pırasa, kelem gibi sebzelere yöneliyor. Patlıcan, fasulye, dolma gibi sebzeler ise lüks oldu. Ama eskiden böyle değildi. Her şey mevsiminde yeniyordu. Kimse fiyatlar artıyor diye kızmasın” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde domatesin kilosu 3.50 lira, İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali’nde ise 5 lira. Vatandaşlar, “Fiyatlar her gün değişiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ucuz domates seçmeye çalışıyoruz. Emekli maaşı yerinde sayıyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Kimin cebinde para varsa alıyor, olmayansa bakıp geçiyor” diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:59
  1. Rusya
  2. domates
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    1. Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm..
    3. Nabi Avcı: Bunların kurtuluşu yok
    4. 'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte..
    5. Son 10 yılda 51 bin kişi trafik..
    6. Rejim güçleri İdlib'e girecek
    7. Külliye'de tarihi anlar, tebrikler..
    8. Osmaniye'de geleneksel kilimler..
    9. Meclis bütçe ve torba tasarı için..
    10. Doğu’da sıkışan PKK, Karadeniz’de..
    11. MPT-76'ya yoğun talep
    12. Fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar..
    13. Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
    14. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin..
    15. Türkiye-Suriye sınırında ağlatan buluşma
    16. KAP’a bildirildi, her an satış..
    17. Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş..
    18. 'Asrın projesi' Marmaray'ı 4 yılda 226..
    19. Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi
    20. Araçlara kış bakımı uyarısı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı