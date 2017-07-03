Fiyatı 15 kuruşa kadar indi

Adana'da, havaların ısınmasının ardından hasadı yoğunlaşan karpuzun fiyatı tarlada 15 kuruşa kadar geriledi.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da, bu sene yaklaşık 120 bin dönümlük arazide ekilen ürünün hasadı yoğunluk kazandı.

Özellikle Karataş ve Yüreğir ilçelerindeki tarlalardan 42 dereceyi aşan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zorlukla toplanan karpuzda dönüm başına verim ortalama 7 tona ulaştı.

İlk hasat edilen ürünlerin üreticiden 2 liraya alındığı kentte, karpuzun kilogramı tarlada 15 kuruşa, pazarda ise 1 liraya kadar düştü.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Karpuzun ilk hasadını 5 Mayıs'ta yaptıklarını belirten Doğan, "Karpuz, ilk hasatta kilogramı 2 liradan piyasaya sunuldu. Haziran başında ovanın karpuzu çıktığında verim çok oldu. Havalar da ısınınca fiyatlar birdenbire düştü. Şu anda tarlada karpuzun kilogramı 15-20 kuruş arasında değişiyor. Markette, manavda ve pazarda ise tarla fiyatının 5-6 katına satış yapılıyor ancak fiyatlar bundan daha aşağıya düşmez çünkü ürünün nakliyesiyle 50 kuruşa mal oluyor. Bu nedenle karpuzun fiyatı 75 kuruş ile bir lira arasında kalacaktır." diye konuştu.

"800 bin tonun üzerinde ürün bekleniyor"

Doğan, kentte bu yıl da rekoltenin yüksek olduğunu vurgulayarak "Bu yıl 800 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz. Türkiye’de en ucuz meyve karpuz, yaz aylarının vazgeçilmezi. Yüksek miktarda vitamin ve mineral kaynağı. Ucuz olan karpuzun şu an tam tüketilme zamanı." dedi.

Kışın sosyal belediyecilik kapsamında kömür verildiği gibi yazın da karpuz dağıtılmasını istediklerini anlatan Doğan, ürünlerin tarlada kalmaması ve üreticilerin desteklenmesi açısından da bunun çok önemli olduğunu kaydetti.