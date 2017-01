Fitnenin ateşi İncirlik Üssü'nden!

İncirlik Üssü, işgallere, insan hakları ihlallerine destek veriyor. Guantanamo’ya giden uçaklar İncirlik’ten de geçiyor. Afganistan ve Irak’a giden kargonun yarısı İncirlik’ten! Üste 91 nükleer başlık var. Üs için çıkan kararname hâlâ “gizli” ve uzatılıyor. Devirler değişiyor, iktidarlar değişiyor, asır değişiyor. İncirlik asla değişmiyor. Fitnenin ateşi de İncirlik’ten, zulüm uçaklarının yakıtı, bombaları da. İşte İncirlik’in günah galerisi!



2003 YILINDA YENİDEN GÜNDEME GELDİ



Adalet ve Kalkınma Partisi’nin pazarlıkları içinde geçen süreç sonunda, “ABD’ye Türkiye’den kuzey cephesi” sağlayacak olan “Tezkere” 1 Mart 2003 günü TBMM’ye getirildi. Ancak, o dönem Saadet Partisi ve Milli Görüş Lideri Erbakan’ın uyarıları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ve Erdoğan-Gül İktidarının Tezkeresi TBMM’den geçemedi! Bu aynı zamanda ABD-Türkiye ilişkilerinde de bugüne değin giderek açılan bir kırılma yaşattı. Hem Washington, hem de İktidar TSK’yı, “tezkerenin geçmesi konusunda gerekli liderliği yapamamakla” suçluyordu! Her şeye rağmen dönemin iktidarı, 20 Mart 2003 günü, TBMM’den ikinci bir tezkere çıkartarak, ABD’ye Türk hava sahasını açtı. Ve ABD de ikinci tezkereyle birlikte Irak’a saldırdı. 2003 Haziran ayından itibaren ABD’nin İncirliği Lojistik ve transit geçişler için kullanmasının hukuki dayanağının da 23 Haziran 2003 tarihinde imzalanan gizli bir bakanlar kurulu kararından kaynaklandığı zamanla ortaya çıkmıştı. (Dosya No: 2003/5755) Bu anlaşma her yıl Haziran ayında bir yıl uzatılıyor. Bu durumda İncirlik Üssü’nün bugüne kadar halktan gizli kararlar ile kullanıldığı açıkça görülüyor.



SURİYE İLE ALAN GENİŞLETTİLER



Türkiye, Çekiç Güç’ten sonra Fitne Üssü İncirlik’in de kapatılmasını beklerken, öte yandan yeni coniler için yeni yerler yapılıyor. Türk-ABD Ortak Savunma Tesisi olan İncirlik Hava Üssü’ndeki ABD’nin 39’uncu Taktik Grup Komutanlığı, Rusya’nın da Suriye’deki İŞİD hedeflerini vurmaya başladığı şu günlerde yoğun çalışmaya başladı. Birleşik Görev Gücü’nün konuşlanması için İncirlik Üssü’nde kurulan ve ‘Patriot Kasabası” adı verilen çadır kent projesi yenilenmiş durumda. Çadır kentte 2 bin 250 yabancı personel aynı anda kalabilecek.



TÜRK BİNBAŞI’YA İNCİRLİK’TE ÇAVUŞ KELEPÇESİ!



İncirlik’teki Amerikan askerlerinin adli vakaları da saymakla bitmiyor. Yoldan çevirip konuşacağınız her Adanalının söyleyecekleri aynı: İşte birkaç örnek: İncirlik Üssü’nde 17 Eylül 2005 yılında kafeden çıkıp otomobiliyle lojmanına dönen Hava Pilot Binbaşı Ferih Dinçer ile eşini, 5 ABD askeri çavuş yere yatırıp kelepçeledi. Köpekler ise üzerlerine saldırdı. Sonra ABD’li çavuş ülkesine gönderildi. Türk Binbaşı ise olay ört-bas edilmek istenince istifa edip bir özel havayolu şirketine geçti. Konuyla ilgili aranan ABD Büyükelçiliği’nin cevabı ise küstahçaydı: “Bu soruya Türk Genelkurmay’ı yanıt versin.”



GUANTANAMO UÇAKLARI İNCİRLİK’TEN GEÇMİŞTİ



11 Eylül sonrası Bush ABD’sinin Afganistan ve Irak’tan topladığı suçsuz Müslümanları Guantanamou zindanlarına taşıyan askeri kargo uçaklarının İncirlik’e indiği de yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Zulmün yakıtı da, bombası da İncirlik’tendi. Günahı çoktu İncirlik’in!



ÜSTE BULUNAN CAMİYE SALDIRDILAR KUR’AN’I YAKTILAR!



Adana’daki İncirlik Üssü’nde 2013 yılbaşı gecesi ABD’li askerlerin 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’ndaki camiye girip, ahşap minberi parçaladıkları, camları kırdıkları ve Kur’an-ı Kerimleri yırttıkları iddiaları infial uyandırmıştı. Açıklama yapmak zorunda kalan TSK, Mescidin camlarının kırıldığını doğrulamıştı.



AMERİKALI ASKERLERİN VUKUATLARI!



1 Nisan 2006’da 19 ve 20’li yaşlardaki iki Türk genci ABD’li kız arkadaşlarını İncirlik Hava Üssü’ne götürürken ABD’li astsubay 24 yaşındaki George Lopez tarafından yumruklanarak dövülür. Türk gençler şikâyetten vazgeçer, Lopez’e 10 ay hapis cezası verilip ertelenir.



Amerikalı çavuş 20 yaşındaki Christopher Anthony Shumaker’in kullandığı otomobil, iki kişiyi taşıyan motosiklete çarptı. Hamile kadınla eşi öldü. Er Shumaker’i cezaevine girmekten ABD askeri yetkililerinin mahkemeye verdiği taahhütname kurtardı. Shumaker ülkesine tayin edildi. Türkler öldüğüyle kaldı!



Üste öğretmen olarak bulunan Jonathan Smith’in Cemalpaşa Mahallesi’nde kiraladığı dairede Çağ Üniversitesi öğrencisi İlker Altuğ’un cesedi, boğazı kesilmiş halde bulundu!



Üste görevli ABD’li astsubaylar Donald Graves ve Zachary; “Türk halkını sinkaf edeyim, sendikanızı da sinkaf ederim” şeklinde hakarette bulunarak Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Mustafa Acet’in astığı grev kararı duyurusunu yırttı!



KENDİ TOPRAKLARIMIZDA KENDİ HALKIMIZA KÜFÜR!



Yenişehir’de oturan Mr. Morris adındaki Amerikalı uzman, kapısının önündeki motosikletinin çamurluğuna dokunan 11 yaşındaki Turhan adındaki çocuğu evinin penceresinden av tüfeği ile vurur. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılır. Morris görevi başında olduğunu söylediğinden polisler dokunamaz. Amerikalı ceza bile almaz.



Türk bayrağını yırtan Amerikalı Wilburd Martin “Bütün Türkler …. Çocuğudur.” diyerek hakaret eder. (11.05.1964)



6.08.1966’da Diyarbakır’a 20 kilometre uzaktaki Pirinçlik hava alanında korumakla görevli Türk birliğinin başındaki subaya Amerikalı subay silah çeker. Birliğin başındaki Türk teğmenin adı Yılmaz Baysan’dır. Amerikalılar teğmeni silah zoruyla hapsederler. Türk birliğindeki diğer askerler silahlarını alarak komutanlarını kurtarır.



Amerikalı SW, Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü’nden sedef kakmalı takımları çalarken yakalanır. 1961’de gerçekleşen bu olayda SW ifadesinde; ülkemizi çok sevdiğini amacının hırsızlık değil Türkiye’den anı götürmek olduğunu söyler.



Kaynak: Millî Gazete