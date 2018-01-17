Fitneci kardeşler Katar’ı sıkıştırıyor

Katar prensi Şeyh Abdullah bin Ali’nin iki ülke arasında diyalog ve arabuluculuk yapmak için gittiği BAE’de esir edilmesinin ardından, Abu Dabi yönetiminin “Katar, yolcu uçağımıza savaş uçaklarıyla tacizde bulundu” iftirasını Katar yalanladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, “Katar savaş uçaklarının BAE’ye ait herhangi bir sivil uçağa tacizi söz konusu olmamıştır. BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ortaya atılan iddialarda doğruluk payı bulunmamaktadır” denildi.



Söz konusu iddianın, BAE’ye ait C-130 model askeri kargo uçağının 03.10’da Katar hava sahasını ihlal etmesinden sonra ortaya atıldığını ifade eden Hatır, Katar’ın gerekli önlemleri alacağını aktardı.



KATAR ŞİKAYET ETTİ, BAE İFTİRA ATTI



Hatır, sistematik şekilde yürütülen medya saldırısının, Katar’ın, “BAE’ye ait askeri kargo uçağının, 21 Aralık ve 3 Ocak’ta ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine şikâyet mektubu göndermesinin” ardından yaşandığına dikkati çekti.



BAE’nin fitneci kardeşi Bahreyn de devreye girerek Katar’ı suçladı. Bahreyn Havaalanı’na gitmek üzere olan BAE uçağına 2 mil yaklaşan Katar askeri uçağının yolcular ile mürettebatın hayatını tehlikeye attığı savunuldu. “Bu nedenle Bahreyn derhal müdahale ederek gerekli önlemleri aldı” denilirken alınan tedbirlerle ilgili bilgi verilmedi. Bahreyn, olaylarla ilgili uluslararası arenada gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.