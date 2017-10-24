Fitneci Barzani seçimleri erteledi

2015’te yapılması gereken seçimleri DEAŞ’la yapılan mücadelenin sekteye uğramaması gerekçesiyle erteleyen Barzani, bu kez de içinde bulunulan durumdan dolayı seçime gitmiyor.

Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 1 Kasım’da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidileceğini açıklanmıştı. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin tekrar aday olmayacağını açıkladığı seçimlerin ne zaman yapılacağı belirsizliğini korurken seçim komisyonu Başkanı Hendrean Muhammed, aday bildirme tarihinin geçen hafta dolduğunu ve düne kadar uzatıldığını ancak partilerin yeterli aday başvurusunda bulunmadığını belirterek, 1 Kasım’da seçimin yapılamayacağını belirtti. Muhammed, bölge parlamentosundan yeni seçim tarihi belirlemesini isteyeceğini de ifade etti.