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Fitne zamanı ne yapmalıyız?

Referandum sonucunda hezimete uğrayan Avrupa ve terör örgütleri, provokatörleri sokağa dökerek fitne çıkarmaya çalışıyor. Peki fitne zamanı nasıl davranmalıyız?

Fitne zamanı ne yapmalıyız?
Eklenme: 18 Nisan 2017, 01:02

Referandum sonucunda hezimete uğrayan Avrupa ve terör örgütleri, provokatörleri sokağa dökerek fitne çıkarmaya çalışıyor.

FİTNE ZAMANI NE YAPILIR?

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.” (Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)

 
Etiketlerfitne hadisfitnereferandumprovokasyon
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mustafa

Bizkurbanlık koyun muyuz ki fitneciler üstümüze saldırırken bekleyelim . Saldıranın kanını akıtmak farzdır. Hadisi yanlış yorumluyorsunuz.

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