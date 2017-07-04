Türkiye'yi karıştırmaya çalışan karanlık eller her koldan fitne saçıyor. Peki fitne zamanı ne yapılır?

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.” (Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)