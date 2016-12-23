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Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen karanlık eller, terör eylemleri gerçekleştirip, sosyal medyadan da terör eylemlerinin devamı olarak çeşitli propagandalar yapıp fitne çıkarmaya çalışıyor. Peki fitne zamanı nasıl davranmalıyız?

FİTNE ZAMANI NE YAPILIR?

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.” (Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)