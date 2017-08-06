Fitne maşası CIA dünyayı izlemiş

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - ABD’nin dünyayı karıştırmak için kullandığı fitne maşası CIA bilgisayarların mikrofon ve kameralarını ele geçirerek, herkesi izlemiş. CIA ve FBI’dan sızdırılan gizli bilgilerin yayımlandığı WikiLeaks isimli sitede gözler önüne serilen belgeler, CIA’in hedef bilgisayarlardaki mikrofon ve kameraların kontrolünü ele geçirmesine imkan tanıyan ‘Dumbo’ adı verilen programın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Bilgisayarlardaki mikrofonları ve kameraları kontrol edebilen ve aynı zamanda görüntüleri bozarak olası kanıtları dahi yok edebilen ‘Dumbo’, sızdırılmadan önce CIA’in elindeki en güçlü casusluk araçlarından birisiydi.

GÖRÜNTÜ VE SESİ SİLİYOR

CIA’in içindeki alt birimlerden biri olan Siber İstihbarat Merkezi’nin kullanması için geliştirilen ‘Dumbo’ isimli casusluk programı, hedef alınan bilgisayarın görüntüleme ve algılama sistemlerini belirleyip bunları izleyebiliyor. Bunun yanı sıra hedef alınan görüntü ve ses kaydedicilerinde, ses ve görüntü silme özelliği de olan Dumbo, CIA‘e istediği görüntüyü ve sesi silme olanağı sağlıyor.

WikiLeaks isimli gizli belgelerin paylaşıldığı internet sitesinde yayınlanan belgelerle ortaya çıkan gerçekler, CIA’in ayak oyunlarını bir kez daha ortaya koydu. Sızdırılan belgenin 25 Haziran 2012 tarihli olduğu görülürken, sızdırılan bilgilerinde nispeten birkaç senelik ve eski teknolojilerde kullanıldığı görülüyor. Konuya ilişkin olarak sosyal medyada açıklama yapan birçok bilişim uzmanı ise, CIA’in günümüz teknolojisinde de aktif olarak buna benzer bir sistemi olabileceğine dikkat çekti.

AJANLARA DESTEK VERMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ

Sızdırılan belgeye göre ‘Dumbo’ isimli sistemin yetenekleri, ‘operasyonları engelleyebilecek ya da ajanların kimliğini açığa çıkarabilecek ev güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmak amacıyla’ CIA’in alt birimi olan Siber İstihbarat Merkezi tarafından talep edilmiş.

ASIL AMAÇ ARKADA İZ BIRAKMAMAK

Sızdırılan belgeler arasında yer alan ‘Kullanım kılavuzu’ isimli bir başka belgeye göre ise Dumbo mikrofonları susturabiliyor ve tüm ağ bağdaştırıcılarını devre dışı bırakabiliyor. Kamera kayıt işlemini de kesebilen program, kendisini kullanan kişiye bu işlemlerle ilgili silme yetkisi vererek ‘yalan kanıt’ ya da ‘gerçek kanıtları yok etme’ imkanı sunuyor.