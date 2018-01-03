Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fıtıkçı rot balanscının iş yerine tutanak tutuldu

Antalya'da rot balans ustası, bel fıtığına şifa olmak için kurduğu sistem haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri devreye girdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
Fıtıkçı rot balanscının iş yerine tutanak tutuldu

Türkiye’de yankı uyandıran 54 yaşındaki rot balans ustası İbrahim Tetikoğlu’nun sedye üzerindeki fıtık tedavi yöntemi haberinin ardından, Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK, TEDAVİYE SON VERDİRTTİ

Sabah erken saatlerde Tetikoğlu’in dükkanına gelen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tuttu, sedyenin kullanılmaması gerektiği konusunda da Tetikoğlu’na uyarıda bulundu.

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Haber sonrası ise Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden tedavi olmak için çok sayıda vatandaş, Tetikoğlu’nu aradı. İnversiyon aleti olarak adlandırdığı sedyeyi devre dışı bırakan Tetikoğlu ise, gelen talepleri geri çevirmek zorunda kaldı.

"GECE UYUTMADILAR, SABAH TUTANAK TUTULDU"

Haber sonrası Türkiye gündemine oturup şaşkınlık içerisinde kaldığını söyleyen Tetikoğlu, "Telefonlarım susmadı. Gece uyutmadılar. Almanya’dan Fransa’dan Belçika, Konya, Samsun’dan arayanlar oldu. Telefonu kapatmak zorunda kaldım" dedi.

"BENDEN UZAK DURSUNLAR"

Sabah İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin dükkana gelerek tutanak tuttuğunu belirten Tetikoğlu, "Ben zaten artık yapmıyorum, bu kadar kişiye zaten ayıracak vaktim yok. Televizyonda çıkınca ihbar kabul ettiler galiba. Onlar da geldiler, ‘Herhangi bir işlem yapılmıyor’ diye tutanak tuttular, gittiler. Bu benim mesleğim değil, ben kendim için yapmıştım. Bundan sonra doktora gitsinler, tıpa gitsinler, benden uzak olsunlar. Benim vaktim yok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
  1. fıtık
  2. balans
  3. tedavi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    1. KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    2. Hayatını kurtardığı kişi tarafından at..
    3. Fıtıkçı rot balanscının iş yerine..
    4. Akşener'in iddiası Tokatlıları fena..
    5. BAE'ye büyük şok! Hepsi iptal edildi
    6. Binlerce Sancaktepeli Kudüs için..
    7. İsrail askerleri intihar etmeye başladı
    8. Özbeklere ambargo mu uygulanacak?
    9. Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    10. Avrupa'da şok! Deniz taştı, uçaklar..
    11. Film gibi operasyonla böyle yakalandı
    12. Bir skandal daha: 'Filistin' konulu..
    13. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    14. Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan..
    15. Türk vatandaşlarına o ülke için yeni..
    16. Aksa'ya adanan bir hayat: Şeyh Raid..
    17. Osmanlı düşmanı BAE'ye kötü haber
    18. Almanya tarafını seçti! İran'da bakın..
    19. İsmini değiştirip Pensilvanya'da..
    20. Tam 17 yıldır buraya bakıyorlar...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!