İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fitch’ten tarihi çark

Ocak ayında Türkiye’nin notunu indiren Fitch, dün büyüme beklentisini iki kattan fazla artırarak yüzde 4.7’e çıkardı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
Fitch’ten tarihi çark

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile OECD ve AB ortalamasının iki katından fazla büyüyen Türkiye, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e geri adım attırdı. 27 Ocak'ta, büyüme görünümündeki bozulma ve referandumu gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşüren Fitch, dün tarihi bir geri dönüşe imza attı. Fitch, bu yılki büyüme beklentisini iki kattan fazla artırarak yüzde 2.3'ten 4.7 ile Orta Vadeli Program hedefi olan 4.4'ün de üstüne taşıdı. 2018 tahmini de 1.3'ten 4.1'e yükseltildi.

İNDİRİME GEREKÇE KALMADI

Fitch, 27 Ocak'taki not indiriminde, özellikle, büyümenin düşük kalacağı öngörüsünü, Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik bir hamle yapamayacağını ve referandumu gerekçe olarak göstermişti. Dünkü revizyon gerekçeleri ise, not indiriminin tamamen siyasi olduğunu açık bir biçimde ortaya koydu. Fitch büyümeyi revize ederken bu kez de referandumun tamamlanması ile birlikte Kasım 2019'a kadar pürüzsüz bir siyasi ortamın oluşmasını, bunun da yatırım ve tüketimin güçlenmesini desteklemesini gerekçe olarak gösterdi.

Türkiye'nin notunu büyüme görünümündeki bozulma ve referandum gerekçesiyle düşüren Fitch, dün büyüme tahminini iki kat artırdı. "Pürüzsüz siyasi ortam" söylemi ile not artırımına da yeşil ışık yaktı.

EN YÜKSEK REVİZYON

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha önce siyasi davranarak ekonomimizdeki olumlu durumu çarpıtmaya çalışanlar şimdi OVP'den de yüksek bir büyüme tahmin ediyor. Kuruluş en yüksek revizeyi Türkiye için yaptı. Ekonomimiz şaşırtmaya devam edecek" dedi. Fitch not indirirken enflasyona karşı hamle yapamaz dediği Merkez Bankası için bu kez, faiz artışları ile kurda sağlanan istikrarın etkisiyle enflasyonun gerilemeye başladığına vurgu yaparak, bir gerekçeyi daha ortadan kaldırdı. Analistler, dünkü revizyonların ardından Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmasının beklendiğine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
  1. Türkiye
  2. Lütfi Elvan
  3. Merkez Bankası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok baskınla kasabayı ele geçirdiler...
    1. Şok baskınla kasabayı ele geçirdiler...
    2. Levwandowski'nin yeni takımı belli oldu
    3. Gözlerini bu defa kötülere diktiler
    4. Galatasaray'a veda ediyor! Tudor..
    5. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    6. Evlilik programları yerine o..
    7. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    8. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    9. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    10. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    11. İranlı dolandırıcı yakalandı
    12. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    13. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    14. Büyük operasyon kapıda!
    15. 'Babam işkenceci bir polisti'
    16. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    17. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    18. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    19. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    20. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!