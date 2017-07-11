Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye yüksek not

Fitch; Enerjisa Enerji A.Ş.’ninin AA (tur) olan uzun vadeli kredi notunu teyit ederek görünümünü durağan olarak belirledi. Yapılan açıklamada Enerjisa’nın güçlü yapısına dikkat çekildi

11 Temmuz 2017 Salı 17:53
Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye yüksek not

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Enerjisa Enerji A.Ş.’nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur) olarak teyit etti. Görünümünü ise “durağan” olarak belirledi. Fitch tarafından yapılan açıklamada Enerjisa Enerji A.Ş.’nin olumlu piyasa reformları, öngörülebilir nakit pozisyonu, operasyonlarının büyük oranda regüle doğası ve güçlü hissedarları kredi notunun gerekçesi olarak gösterildi.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, son yıllarda başarılı ve istikrarlı bir performans sergileyen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin kredi notuna ilişkin olarak şunları söyledi: “Enerjisa olarak sektörel tecrübemizin ve güçlü finansal yapımızın, bu başarıda büyük rol oynadığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de sektörümüze ve paydaşlarımıza değer yaratan, sektörümüzün finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:53
  1. Enerjisa Enerji A.Ş.
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Şenlikleri başladı
    1. Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor..
    2. Cinnet getiren askeri tanıyanlar..
    3. Türkiye'yi sarsan olayda çirkin gelişme!
    4. "Srebrenista Katliamı unutlmasın"
    5. “15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”
    6. Küçükçekmece demokrasi nöbetine hazır
    7. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan250..
    8. Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye..
    9. Vodafone ve Sony Mobile'dan akıl almaz..
    10. Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar
    11. 'Dolar ve Euro'nun arkasındaki güçler..
    12. Piyasalarda hareketli dakikalar! Bir..
    13. Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı..
    14. Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!
    15. Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü
    16. Ahrar Şam kanas ekibi vurduğunu..
    17. İran'da "DEAŞ gerekçesiyle"..
    18. Orada yaşananlar ilk kez ortaya çıktı!
    19. Muhalifler arasında birleşmeler devam..
    20. Turkcell T80 fotoğraf tutkusunu yeni..
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın