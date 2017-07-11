Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye yüksek not

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Enerjisa Enerji A.Ş.’nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur) olarak teyit etti. Görünümünü ise “durağan” olarak belirledi. Fitch tarafından yapılan açıklamada Enerjisa Enerji A.Ş.’nin olumlu piyasa reformları, öngörülebilir nakit pozisyonu, operasyonlarının büyük oranda regüle doğası ve güçlü hissedarları kredi notunun gerekçesi olarak gösterildi.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, son yıllarda başarılı ve istikrarlı bir performans sergileyen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin kredi notuna ilişkin olarak şunları söyledi: “Enerjisa olarak sektörel tecrübemizin ve güçlü finansal yapımızın, bu başarıda büyük rol oynadığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de sektörümüze ve paydaşlarımıza değer yaratan, sektörümüzün finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”